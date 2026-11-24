Bogotá, Colombia. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este martes que los hombres encapuchados que mantienen retenidas a 30 personas en un supermercado de la ciudad de Cartagena de Indias (norte) dejaron en libertad a cinco de ellas, todas mujeres mayores.

"Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial (...) y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos, los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata", expresó el presidente en una declaración.

El mandatario, que comparó en Villavicencio (centro), agregó que a los criminales "no les quedó otro que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores".