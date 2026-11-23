São Paulo, Brasil. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado de neumonía, después de ser ingresado el viernes pasado en un hospital por una obstrucción intestinal, informó este lunes sus médicos.

El cardiólogo Brasil Caiado explicó durante una rueda de prensa en Brasilia que el estado de salud de Bolsonaro había presentado mejoras desde el viernes, pero que en la tarde del domingo el exmandatario (2019-2022) sufrió escalofríos, dolores y vómitos.

Los médicos le realizaron análisis y detectaron una neumonía broncoaspirativa bilateral, aunque apuntaron que esta es menos grave que la identificada durante otro ingreso anterior en marzo pasado.