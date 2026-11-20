Río de Janeiro, Brasil. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple en prisión domiciliaria una condena de veintisiete años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, fue hospitalizado este viernes en Brasilia, tras sufrir fuertes dolores abdominales, informaron sus médicos. El líder de la ultraderecha brasileña ingresó en el hospital DF Star, donde permanecerá al menos durante esta noche para someterse a diferentes exámenes que permitan identificar el origen de la dolencia y determinar el tratamiento, según informó su médico, Brasil Caiado. En un boletín, el hospital indicó que Bolsonaro ingresó con un cuadro de "dolor y distensión abdominal" y que permanece internado para la realización de pruebas y la investigación diagnóstica, sin que exista por el momento una previsión de alta médica.

El exmandatario fue trasladado desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria humanitaria, bajo escolta de la Policía Militar del Distrito Federal, después de que su médico considere necesario su ingreso hospitalario. El senador electo Carlos Bolsonaro, uno de sus hijos, afirmó -en las redes sociales- que recibió autorización para acompañarlo, debido a que ningún otro familiar se encontraba en ese momento en Brasilia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La exprimera dama Michelle Bolsonaro , quien habitualmente supervisa su tratamiento médico, anunció que regresará de un viaje a Israel durante la madrugada del sábado.

Bolsonaro acumula un extenso historial de hospitalizaciones y operaciones desde que fue apuñalado durante un acto de campaña en septiembre de 2018, en Juiz de Fora, cuando era candidato presidencial. El atentado le provocó al líder ultraderechista graves lesiones abdominales y obligó a realizarle una primera intervención quirúrgica de urgencia, seguida de otras operaciones por complicaciones intestinales. Una de las hospitalizaciones más prolongadas para el exmandatario se registró en abril de 2025, cuando fue sometido a una cirugía de aproximadamente donde horas, que incluyó la reconstrucción de la pared abdominal y un prolongado período de recuperación en cuidados intensivos.