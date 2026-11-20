Londres, Inglaterra. El activista británico antiinmigración conocido como 'Danny Tommo' ha sido hoy condenado a quince meses de cárcel por haber rajado en alta mar con un cuchillo una lancha que había transportado a inmigrantes y donde aún quedaba dentro un voluntario que trabaja en servicios de asistencia.

Los hechos sucedieron el pasado 22 de septiembre, cuando Daniel Thomas, el verdadero nombre del fundador de 'Plataforma Patriótica', se dirigió con una embarcación a un operativo de asistencia a inmigrantes en el Canal de la Mancha, se acercó a una lancha de que acababa de desembarcar un grupo de ellos y rajó la parte neumática cuando aún había una persona dentro.

El juez que lo condenó resaltó el hecho de que Tommo grabó sus actos para postearlo más tarde en sus redes sociales, lo que según el magistrado revela "un alto grado de premeditación".