Ciudad de Panamá, Panamá. Una corte de Panamá sentenció a cinco años de prisión a una ingeniera civil e inhabilitó por ese mismo tiempo a la empresa constructora en la que trabajaba por la muerte de dos ciudadanos venezolanos y un costarricense en marzo de 2018, cuando el vehículo que ocupaban cayó al vacío desde el cuarto piso del estacionamiento de un edificio residencial. Tanto la ingeniería como la empresa fueron declaradas el pasado 28 de octubre culpables del delito de homicidio culposo, y la sentencia fue dictada el jueves, según informó en las últimas horas el Ministerio Público. Además de prisión por cinco años, la ingeniería tiene como pena accesoria la inhabilitación para ejercer la ingeniería civil por un periodo de un año, una vez cumplida la pena principal.

En cuanto a la empresa constructora , se ordenó la suspensión de su licencia de construcción en todo el territorio nacional por un período de 5 años, y se desarrolló el pago de indemnizaciones por concepto de resarcimiento a las tres víctimas mortales por un total de 4,28 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial. Estas sentencias son de primera instancia y, por lo tanto, cabe una eventual apelación por las partes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su momento, la Fiscalía argumentó que "la empresa constructora incumplió las disposiciones establecidas en el Reglamento de Diseño Estructural de Panamá durante el período de construcción del PH Breeze, comprendido entre 2008 y 2011".