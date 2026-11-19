Blue Hole, Jamaica. Wade M. Conner, un joven de 20 años originario de Sherrard, Illinois, Estados Unidos, murió el sábado 14 de noviembre al intentar rescatar a su madre, quien había resbalado cerca de la cima de una cascada en la atracción turística Blue Hole, próxima a Ocho Ríos, Jamaica. De acuerdo con la Policía de Jamaica, el accidente ocurrió alrededor de la 1:15 de la tarde, cuando Jennifer Conner, de 45 años, cayó cerca de la parte alta de la cascada. Al verla en peligro, su hijo corrió para ayudarla, pero perdió el equilibrio y cayó al agua al pie de las cataratas.

El joven no volvió a salir a la superficie, mientras que su madre sobrevivió al accidente. La familia se encontraba de vacaciones en Jamaica y estaba hospedada en un resort de St. James, en Montego Bay. Tenían previsto regresar a Estados Unidos el domingo 15 de noviembre. Tras el incidente, equipos de búsqueda integrados por buzos locales, bomberos, policías y miembros de la Guardia Costera de la Fuerza de Defensa de Jamaica participaron en las labores para localizarlo.

Cerca de las 5:00 de la tarde, cuatro buzos de la Guardia Costera encontraron y recuperaron el cuerpo de Conner. Posteriormente, lo entregaron a la Policía y fue trasladado al Hospital Regional de St. Ann's Bay, donde fue declarado fallecido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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