Mandurah, Australia. Naomi Tekea Craig, una profesora de música de 34 años, fue condenada a ocho años y seis meses de prisión por cometer delitos sexuales contra un alumno que tenía 12 años cuando comenzaron los abusos, en Mandurah, Australia Occidental.
La mujer podrá optar a la libertad condicional después de cumplir seis años y seis meses de cárcel.
Naomi Craig trabajaba en la escuela Frederick Irwin Anglican School, ubicada en Meadow Springs, donde conoció al menor, quien formaba parte de una banda escolar que ella supervisaba.
La docente también estableció una amistad con la madre del niño, relación que le permitió mantener contacto con él incluso después de que cambiara de centro educativo.
Según las investigaciones expuestas ante el tribunal, los abusos comenzaron en agosto de 2024 y continuaron hasta diciembre de 2025. La profesora aprovechó la confianza de la familia para acercarse al menor, le compraba regalos, vigilaba sus redes sociales y llegó a amenazarlo con cancelar una suscripción musical si no respondía sus mensajes.
La investigación también estableció que Craig envió al estudiante fotografías y videos de contenido sexual. Además, lo presionaba para que le prestara atención y cuestionaba sus relaciones con otras personas. Algunos de los hechos ocurrieron en la vivienda del menor, según lo expuesto durante el proceso judicial.
cámaras de seguridad
El caso salió a la luz cuando la madre instaló cámaras de seguridad en su casa y descubrió imágenes en las que la profesora aparecía abusando sexualmente de su hijo.
La mujer denunció los hechos ante la Policía y Craig fue arrestada en diciembre de 2025. Posteriormente, los investigadores obtuvieron una muestra de ADN del adolescente, luego de que surgieran cuestionamientos sobre la paternidad de la niña que la docente esperaba.
Craig dio a luz el 8 de enero de 2026. El comisionado de la Policía de Australia Occidental, Col Blanch, confirmó que se realizó una prueba de ADN y señaló que se consideraba que el adolescente era el padre de la bebé. La profesora ya tenía otro hijo y, durante el proceso, también se conoció que se había separado de su esposo.
La mujer admitió inicialmente 15 acusaciones durante una comparecencia en enero de 2026; sin embargo, en la audiencia de sentencia, celebrada el 17 de noviembre, se informó que fue condenada por 12 delitos sexuales contra menores.
El juez John Prior señaló que el niño no tenía capacidad legal para consentir las relaciones y calificó los hechos como una grave vulneración de la confianza depositada en la docente.
Además de la pena de ocho años y seis meses de prisión, Craig recibió una orden de restricción de por vida para proteger al menor, fue incorporada al registro de delincuentes sexuales y quedó inhabilitada para ejercer como docente.
Durante la audiencia, el fiscal Mark Nicol advirtió que los abusos podrían tener consecuencias para toda la vida del adolescente, mientras que la madre expresó el impacto emocional que el caso provocó en la familia.