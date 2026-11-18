Mandurah, Australia. Naomi Tekea Craig, una profesora de música de 34 años, fue condenada a ocho años y seis meses de prisión por cometer delitos sexuales contra un alumno que tenía 12 años cuando comenzaron los abusos, en Mandurah, Australia Occidental.

La mujer podrá optar a la libertad condicional después de cumplir seis años y seis meses de cárcel.

Naomi Craig trabajaba en la escuela Frederick Irwin Anglican School, ubicada en Meadow Springs, donde conoció al menor, quien formaba parte de una banda escolar que ella supervisaba.

La docente también estableció una amistad con la madre del niño, relación que le permitió mantener contacto con él incluso después de que cambiara de centro educativo.

Según las investigaciones expuestas ante el tribunal, los abusos comenzaron en agosto de 2024 y continuaron hasta diciembre de 2025. La profesora aprovechó la confianza de la familia para acercarse al menor, le compraba regalos, vigilaba sus redes sociales y llegó a amenazarlo con cancelar una suscripción musical si no respondía sus mensajes.

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La investigación también estableció que Craig envió al estudiante fotografías y videos de contenido sexual. Además, lo presionaba para que le prestara atención y cuestionaba sus relaciones con otras personas. Algunos de los hechos ocurrieron en la vivienda del menor, según lo expuesto durante el proceso judicial.