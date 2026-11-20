París, Francia. Un total de 450 personas fueron evacuadas en el departamento francés de Pas de Calais, cerca de la frontera con Bélgica, por las inundaciones que afectaron este viernes las cuencas de los ríos Canche y Lys Amont después de tres días de lluvias.

La mayor parte de los evacuados, unos 300, fueron desalojados el jueves a última hora con carácter preventivo en los municipios de Montreuil sur Mer y Neuville sous Montreuil, señaló la Prefectura (delegación del Gobierno) de Pas de Calais en su cuenta de X.

La razón es que un dique que había quedado debilitado por las lluvias corría el riesgo de venirse abajo.