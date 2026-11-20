Madrid, España. Estudiantes españoles se unieron este viernes a la convocatoria de huelga europea para pedir fortalecer la educación pública y destinar el gasto militar a más inversión en colegios, institutos, universidades, también sanidad y vivienda. "La degradación de nuestros institutos y universidades públicas es cada día mayor, mientras la enseñanza privada se lleva miles de millones de euros en subvenciones", señala el manifiesto del Sindicato de Estudiantes, organizador de la protesta en varias regiones de España. La asociación estudiantil denuncia también las últimas cargas policiales contra los docentes movilizados en Madrid y contra trabajadores durante la huelga general del 13 de noviembre.

Estos alumnos, matriculados principalmente en las enseñanzas medias, claman contra "la amenaza de la extrema derecha y su intención de acabar con las libertades democráticas ", en alusión a las elecciones generales del 29 de noviembre. En Madrid se concentraron en la céntrica Puerta del Sol con cánticos como "la lucha es el único camino", "la (enseñanza) pública no se vende, se defiende", y está prevista una manifestación también hoy. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El portavoz estudiantil Carlos Ochoa pidió la movilización para la "defensa de un futuro digno para la juventud, para tener sanidad, vivienda y apoyar la educación pública".