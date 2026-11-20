San Salvador, El Salvador. Dos soldados de El Salvador murieron y otros dos resultados heridos "por una detonación" mientras trabajan con material explosivo en un campamento en Haití, informó este viernes la Fuerza Armada salvadoreña. Los dos heridos "están recibiendo atención médica", agregó la Fuerza Armada -en un mensaje en X- que no precisa más detalles del suceso. Más de 2,000 militares salvadoreños se encuentran en Haití para la búsqueda de cuatro soldados del país centroamericano emboscados y desaparecidos desde el pasado 18 de octubre y cuyo paradero aún es desconocido, y en este contexto han apoyado en operaciones contra las pandillas y la recuperación de territorios.

La Fuerza Armada expresó sus "más sinceras condolencias" y solidaridad con las familias de los fallecidos. "Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento", agregó en su mensaje la institución castrense. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Este es el primer incidente con muertos y heridos que afecta a las fuerzas salvadoreñas desde que se desplegó el contingente de dos millares de uniformados de El Salvador en Haití . El Salvador, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de la capital, Puerto Príncipe, contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños .