Texas, Estados Unidos. El hondureño Arnol Josué Flores, de 29 años, enfrenta una condena de hasta diez años de cárcel y una multa de 250,000 dólares en Estados Unidos, luego de que un jurado federal lo hallara culpable de tráfico de personas con fines de lucro en el sur de Texas. El fallo se emitió tras un juicio de una sola jornada en el que el jurado necesitó apenas dos horas de deliberación para acreditar que el joven operó como conductor dentro de una red de contrabando de migrantes, rechazando el argumento de la defensa, que sostuvo que Flores también era una víctima de tráfico y conducía bajo órdenes de terceros a cambio de su propio traslado.

El expediente judicial detalla que el pasado 9 de agosto el imputado recogió en un vehículo Chevrolet Malibu blanco a dos personas que acababan de cruzar una cerca en una zona enmontada junto a una carretera texana. Cuarenta minutos después, cerca de Hebbronville, agentes policiales le marcaron el alto con luces de emergencia, pero Flores ignoró la orden hasta toparse con un portón, punto donde descendió del automóvil e intentó huir corriendo antes de ser capturado. Durante el proceso se probó que el acusado recibió el automóvil y un teléfono celular para reportar su ubicación en tiempo real y coordinar el recogido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse