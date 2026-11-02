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Hondureño se declara culpable de ingresar tres veces ilegalmente a EEUU

Los antecedentes judiciales indican que su primer arresto ocurrió el 27 de diciembre de 2012, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza lo interceptaron en Hidalgo, Texas

Hondureño se declara culpable de ingresar tres veces ilegalmente a EEUU

Fotografía referencial de una zona del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

Connecticut, Estados Unidos. Un hondureño de 38 años admitió ante un tribunal federal de Connecticut haber regresado ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportado en dos ocasiones, informó la Fiscalía del Distrito de Connecticut.

El acusado fue identificado como Rudy Antonys Barrientos Ávila, quien se declaró culpable el viernes en New Haven del cargo de reingreso ilegal al país tras una deportación. Durante la audiencia renunció a su derecho a ser procesado mediante juicio.

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Los antecedentes judiciales indican que su primer arresto ocurrió el 27 de diciembre de 2012, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza lo interceptaron en Hidalgo, Texas. Posteriormente se declaró culpable de entrada ilegal en el Distrito Sur de Texas, recibió una sentencia equivalente al tiempo que ya había permanecido detenido y fue enviado a Honduras el 13 de febrero de 2013.

Sin embargo, el 24 de diciembre de 2018 volvió a ser detenido por autoridades fronterizas en Hidalgo, luego de ingresar nuevamente a territorio estadounidense. En esa ocasión fue deportado el 4 de enero de 2019.

Los registros también señalan que Barrientos-Avila habría regresado por tercera vez a Estados Unidos. El 20 de marzo de 2025 fue arrestado por la Policía de Stamford, Connecticut, bajo acusaciones de posesión de una sustancia controlada y alteración del orden público en segundo grado.

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Meses después, el 25 de septiembre de ese mismo año, volvió a ser detenido por cargos que incluyen intento de agresión contra la seguridad pública, posesión de narcóticos con intención de venta, allanamiento de morada en segundo grado, alteración del orden público y resistencia a la autoridad. Estos procesos continúan pendientes en el Tribunal Superior de Stamford.

Las autoridades federales informaron que el hondureño fue localizado y arrestado el 29 de septiembre de 2025 y que permanece bajo custodia desde entonces.

La fecha de su sentencia federal todavía no ha sido establecida. Por el delito de reingreso ilegal después de una deportación, enfrenta una pena máxima de dos años de prisión.

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Redacción La Prensa
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