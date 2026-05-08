21 meses de prisión para hondureño por reingreso ilegal a EEUU

​​​Virginia Occidental, Estados Unidos.

Un hondureño fue sentenciado en Estados Unidos por reingresar ilegalmente al país, informó el fiscal federal del distrito Norte de Virginia Occidental, Estados Unidos, Matthew L. Harvey. Edwin Leonel Rivera Gallardo, de 40 años, también identificado como “William Leonel Gallardo” y “José Ortiz Rodríguez Ortiz”, recibió una condena de 21 meses de prisión federal por reingreso ilegal tras haber sido deportado en múltiples ocasiones.

De acuerdo con las autoridades, Rivera Gallardo fue detenido inicialmente por el Departamento de Policía de Charles Town, en el condado de Jefferson, Virginia Occidental, por conducir bajo los efectos del alcohol (tercera infracción), huir de la policía y otros cargos relacionados. Posteriormente, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmaron su identidad migratoria y determinaron que había sido residente permanente legal en el pasado, estatus que le fue revocado tras una condena penal. También se estableció que había sido deportado en cinco ocasiones antes del arresto más reciente. El caso fue presentado por la fiscal adjunta Eleanor Hurney en representación del gobierno de Estados Unidos.