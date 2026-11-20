Austin, Estados Unidos. Uno de los testigos de la ejecución de Reinaldo Dennes, condenado a muerte en 1997 en Texas, denunció este viernes que el procedimiento aplicado la víspera fue "chapucero" y que el hombre, de origen cubano, fue "torturado hasta morir".
La ejecución duró más de una hora y se retrasó porque el personal de la prisión no logró encontrar una vena adecuada en los brazos del recluso, por lo que optó por insertarle vías intravenosas en el pie izquierdo y en el lado izquierdo del cuello, según el relato de un testigo y la versión oficial.
Durante los últimos minutos de su vida, atado a una camilla, Dennes gritó, se revolcó, se quejó de dolor en la pierna y comenzó a rezar, según el reverendo Jeff Hood, consejero espiritual de condenados a muerte en todo el país.
"Reinaldo Dennes fue torturado. Lo torturaron hasta morir", denunció Hood este viernes durante una transmisión en vivo.
Dennes fue condenado a muerte por el asesinato en 1996 del joyero Janos Szucs, durante el robo de diamantes valorados en 3,6 millones de dólares en Houston.
Durante el juicio se declaró inocente e intentó llevar a cabo su caso ante la Corte Suprema, que rechazó su solicitud.
“No está funcionando”
Según el testimonio de Hood, en la ejecución de Dennes “no hubo procedimiento” y “todo se descontroló” muy rápido.
El asesor espiritual y activista contra la pena de muerte, que ha presenciado más de una decena de ejecuciones en distintos estados del país, contó que Dennes comenzó a gritar poco después de que los químicos letales empezaran a entrar en su cuerpo por las vías intravenosas.
"Empezó a gritar: '¡Me arde la pierna!'. (...) Se mueve de un lado a otro, de un lado a otro, una y otra vez", relató Hood, quien añadió que el reo tiraba de las correas de cuero que lo ataban a la camilla: "Estaba sufriendo muchísimo. Dijo dos veces 'no está funcionando'".
El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) informó que Dennes fue atado a la camilla a las 18:00 hora local y que, tras no lograr canalizarle una vena en los brazos, el personal le insertó una vía en el cuello a las 18.20 y otra en el pie izquierdo a las 18:38, según recoge el diario The New York Times.
Una vez que los testigos entraron en la sala, "los fármacos letales empezaron a fluir a las 18:52", y Dennes fue declarado muerto a las 19:08, de acuerdo con el comunicado de las autoridades compartido con el Times.
Según Hood, en una inyección letal “bien hecha” la persona pierde el conocimiento a los pocos segundos de que se le empieza a administrar los fármacos.
"Aunque haya algún tipo de molestia o una mueca o algo así, nunca se ve que pase tanto tiempo, salvo que sea una ejecución chapucera. O sea, que alguien pueda decir frases completas y todas esas cosas después de 30 segundos es una locura", agregó.
La de Dennes es la ejecución número 39 en Estados Unidos este año y la novena y última prevista en Texas en 2026.
Las denuncias del testigo llegan menos de dos meses después de que la ejecución fallida de Christa Pike , de 50 años, en Tennessee, provocara una ola de condenas en todo el país y llevara al estado a suspender estos procedimientos.
Pike permaneció diez días hospitalizada y luego regresó a prisión, donde sigue en la enfermería con secuelas físicas y psicológicas, según sus abogados.