Austin, Estados Unidos. Uno de los testigos de la ejecución de Reinaldo Dennes, condenado a muerte en 1997 en Texas, denunció este viernes que el procedimiento aplicado la víspera fue "chapucero" y que el hombre, de origen cubano, fue "torturado hasta morir". La ejecución duró más de una hora y se retrasó porque el personal de la prisión no logró encontrar una vena adecuada en los brazos del recluso, por lo que optó por insertarle vías intravenosas en el pie izquierdo y en el lado izquierdo del cuello, según el relato de un testigo y la versión oficial. Durante los últimos minutos de su vida, atado a una camilla, Dennes gritó, se revolcó, se quejó de dolor en la pierna y comenzó a rezar, según el reverendo Jeff Hood, consejero espiritual de condenados a muerte en todo el país.

"Reinaldo Dennes fue torturado. Lo torturaron hasta morir", denunció Hood este viernes durante una transmisión en vivo. Dennes fue condenado a muerte por el asesinato en 1996 del joyero Janos Szucs, durante el robo de diamantes valorados en 3,6 millones de dólares en Houston. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante el juicio se declaró inocente e intentó llevar a cabo su caso ante la Corte Suprema, que rechazó su solicitud.



“No está funcionando”

Según el testimonio de Hood, en la ejecución de Dennes “no hubo procedimiento” y “todo se descontroló” muy rápido. El asesor espiritual y activista contra la pena de muerte, que ha presenciado más de una decena de ejecuciones en distintos estados del país, contó que Dennes comenzó a gritar poco después de que los químicos letales empezaran a entrar en su cuerpo por las vías intravenosas. "Empezó a gritar: '¡Me arde la pierna!'. (...) Se mueve de un lado a otro, de un lado a otro, una y otra vez", relató Hood, quien añadió que el reo tiraba de las correas de cuero que lo ataban a la camilla: "Estaba sufriendo muchísimo. Dijo dos veces 'no está funcionando'".

El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) informó que Dennes fue atado a la camilla a las 18:00 hora local y que, tras no lograr canalizarle una vena en los brazos, el personal le insertó una vía en el cuello a las 18.20 y otra en el pie izquierdo a las 18:38, según recoge el diario The New York Times. Una vez que los testigos entraron en la sala, "los fármacos letales empezaron a fluir a las 18:52", y Dennes fue declarado muerto a las 19:08, de acuerdo con el comunicado de las autoridades compartido con el Times. Según Hood, en una inyección letal “bien hecha” la persona pierde el conocimiento a los pocos segundos de que se le empieza a administrar los fármacos.