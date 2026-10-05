Florida agenda vigésima ejecución del año, un récord en medio de polémica por Christa Pike

Miami, Estados Unidos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, agendó este lunes la vigésima ejecución de un criminal en lo que va del año, con lo que supera el récord estatal de 2025 en medio de la renovada polémica por la pena de muerte en Estados Unidos tras la fallida inyección letal de una mujer en Tennessee.

El mandatario, del Partido Republicano, firmó la orden para que Jesse Guardado, de 64 años, reciba la inyección letal el 5 de noviembre en la Prisión Estatal de Florida por el asesinato en 2004 de Jackie Malone, mujer de 75 años a quien le robó su dinero y joyas mientras él estaba en una racha de consumo de drogas.

Florida ha ejecutado a 16 reclusos en lo que va del año, pero prevé la muerte de James Robertson y William Lee Thompson el 13 de octubre y de William Reaves el 20 del mismo mes, por lo que, con el caso de Guardado, el estado superaría el récord de 19 ejecuciones en un solo año que marcó en 2025.