Trump dice que "todo saldrá bien" al ser preguntado si Machado debe regresar a Venezuela

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que "todo saldrá bien" al ser preguntado si respalda que la líder opositora venezolana María Corina Machado pueda regresar a su país.

"Bueno, diré una cosa: ella es una mujer excelente. Me entregó su Premio Nobel porque sabía que yo me lo había ganado, y es una mujer excelente, y todo va a salir bien", respondió el mandatario en los jardines de la Casa Blanca.

El republicano fue preguntado sobre si apoya el regreso de Machado a Venezuela, después de que la opositora publicara un artículo de opinión en el diario New York Post titulado: 'Por qué debo regresar a Venezuela y el pueblo debe votar'.