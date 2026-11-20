Tampa, Florida. Alyssa Ann Zinger, de 22 años, permanece encarcelada en Florida, Estados Unidos, acusada de hacerse pasar por una adolescente de 14 años en redes sociales para ganarse la confianza de estudiantes de secundaria y concertar encuentros con ellos. De acuerdo con las investigaciones, Alyssa Zinger utilizaba principalmente Snapchat para contactar a menores de la Escuela Intermedia Wilson, ubicada en el vecindario de Hyde Park, en Tampa. Se presentaba como una estudiante que recibía educación en casa y aseguraba tener una edad similar a la de los adolescentes. Las autoridades sostienen que, después de establecer contacto y ganarse la confianza de los menores, la mujer los convencía de encontrarse con ella en privado. Las denuncias llevaron a investigar posibles encuentros de carácter sexual y otros delitos relacionados con la explotación de menores.

El primer arresto de Alyssa Zinger ocurrió en noviembre de 2023, después de que la Policía recibiera un reporte sobre sus presuntas interacciones con estudiantes. Sin embargo, el caso tomó mayor dimensión cuando aparecieron nuevos denunciantes. En abril de 2024, la mujer fue arrestada nuevamente luego de que otros cuatro jóvenes reportaran situaciones similares. Las víctimas tenían entre 12 y 15 años, por lo que el número de menores identificados en la investigación ascendió a cinco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Uno de los episodios que llamó la atención de los investigadores ocurrió cuando Zinger fue sorprendida en una tienda Nordstrom junto a uno de los adolescentes. En ese momento, aseguró a los agentes que había nacido en 2009, pero no pudieron verificar esa información. Las autoridades revisaron sus antecedentes escolares y laborales y comprobaron que la mujer no correspondía a la identidad que presentaba en internet. Incluso su empleador confirmó información que permitió establecer que había mentido sobre su edad.