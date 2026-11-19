La Policía Estatal de Nueva Jersey informó que los restos humanos fueron localizados el sábado 14 de noviembre durante un operativo de búsqueda en el que participaron la Unidad de Delitos Mayores del Sur y la Unidad de Personas Desaparecidas, junto con otras agencias policiales.

Nueva Jersey, Estados Unidos. Los restos de Danielle López , una mujer de 37 años que desapareció el 13 de abril de 2024, fueron identificados el lunes 16 de noviembre de 2026, después de ser encontrados durante una búsqueda en el Bosque Estatal Brendan T. Byrne, en el condado de Burlington, Nueva Jersey .

Una pista proporcionada por el investigador privado James Ramsey ayudó a orientar las labores de búsqueda. El sitio donde encontraron los restos está aproximadamente a 10 millas del último lugar donde Danielle fue vista. Las autoridades confirmaron su identidad dos días después del hallazgo.

Danielle López fue vista por última vez el sábado 13 de abril de 2024 en una tienda Wawa, ubicada en la carretera 72, en Vincentown. Posteriormente, su automóvil Hyundai Accent azul fue encontrado averiado en Lost Lane Road, en Woodland Township, dentro de la zona de Pine Barrens.

Uno de los últimos registros conocidos de Danielle López corresponde a una grabación de una cámara GoPro, que captó una conversación con un hombre que transitaba por el sector. Danielle le explicó que su vehículo había quedado atascado en el barro y le preguntó cómo podía llegar hasta la carretera principal para buscar ayuda. Después le manifestó que caminaría hasta ese lugar.

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Su madre, Sue Quackenbush, recordó que la última conversación telefónica con su hija ocurrió el 12 de abril de 2024 y la describió como una charla maravillosa. Según relató, Danielle se escuchaba entusiasmada y feliz mientras hablaba sobre sus planes de acampar en Pine Barrens, sin que hubiera señales de que desaparecería al día siguiente.

La confirmación del hallazgo también llegó en una fecha especialmente dolorosa para Sue, pues ese día se cumplían diez años de la muerte de su hijo Michael en un accidente de tránsito. Un año antes había perdido a otro de sus hijos, Eric. Tras conocer que los restos pertenecían a Danielle López, la mujer expresó que todavía tiene un millón de preguntas sobre lo ocurrido.

La investigación permanece abierta y las autoridades todavía no han revelado la causa de muerte ni las circunstancias en que Danielle llegó al lugar donde fue encontrada. La Policía Estatal de Nueva Jersey pidió a cualquier persona que tenga información sobre su desaparición comunicarse con la Unidad de Personas Desaparecidas al 609-882-2000, extensión 2554, o escribir al correo missingpinformation@njsp.gov.