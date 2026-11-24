Gaza. Cientos de hombres llevaron en procesión este martes por las calles del campo de refugiados urbanizado de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, el cuerpo del director general del servicio de inteligencia interior gazatí, el general de brigada Naím Mohamed Abu Nahal, muerto horas antes en un ataque con dron israelí. El cuerpo, con el rostro descubierto y envuelto a modo de mortaja en una sábana verde con el emblema de Hamás y la profesión de fe islámica “No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta”, recorrió las calles a hombros de una decena de hombres que avanzaban a paso ligero. Los asistentes ondeaban banderas del grupo palestino y disparaban al aire, mientras algunos coreaban lemas como “Con el alma, con la sangre, te redimimos, oh mártir” o “¡Vivan las Brigadas Ezeldín al Qasam!”, en referencia al brazo armado de Hamás.

Abu Nahal, director general del Servicio de Seguridad Interna de Gaza, murió este martes a los 50 años, tres ser alcanzado por un ataque con dron contra una habitación del Palacio Al Hakim, en la zona de Al Ansar, en el oeste de la capital gazatí, según el hospital Shifa, adonde fue trasladado su cuerpo. Hamás calificó su muerte en un comunicado de “claro crimen de guerra” y la enmarcó en los “frenéticos esfuerzos” de Israel por “atacar el frente interno y crear el caos” en la Franja de Gaza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El movimiento rindió homenaje a la “distinguida trayectoria” de Abu Nahal en el mantenimiento de la seguridad, “en particular durante la guerra sionista contra Gaza”, y aseguró que su muerte no logrará “socavar la determinación” de los gazatíes ni su “compromiso con la unidad”.