Teherán. El comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, ordenó este martes a la Armada endurecer el bloqueo del estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla las exigencias de Irán, tras el aumento de los incidentes contra buques reivindicados por Teherán en las últimas semanas.

“Hasta que se cumplan las siete condiciones de la República Islámica de Irán, no solo no se abrirá el estrecho de Ormuz, sino que deberá cerrarse cada día más, se deberán endurecer las condiciones para el enemigo y se ejercerá un control más firme sobre él”, recalcó Hatami en unas declaraciones recogidas por la televisión estatal.

Según Hatami, que hablaba ante altos mandos del Ejército en una universidad militar, el estratégico paso marítimo “constituye un poder geopolítico y forma parte del sistema de poder de la República Islámica”.

La Armada del Ejército, que ha cobrado mayor protagonismo en las últimas semanas con sus anuncios de incidentes con buques, opera al este de Ormuz, en el mar de Omán, el mar Arábigo y el norte del océano Índico, mientras que la Guardia Revolucionaria controla el propio estrecho y el golfo Pérsico.

Las declaraciones de Hatami se producen después de que el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, descartara hoy negociar con Estados Unidos hasta que se cumplan las siete condiciones de Irán.