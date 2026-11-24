Teherán, Irán, La Guardia Revolucionaria iraní informó este martes de que tres petroleros “escoltados” por Estados Unidos se incendiaron tras chocar contra minas navales y sufrir explosiones en el estrecho de Ormuz, en medio de un aumento de este tipo de incidentes anunciados por el cuerpo militar de élite en las últimas semanas. “Los tres petroleros, uno en las costas meridionales y otros dos al este del estrecho de Ormuz, se incendiaron tras sufrir fuertes explosiones al chocar contra minas navales, mientras se encontraban bajo una amplia protección y escolta aérea del Ejército agresor estadounidense”, señaló la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La fuerza naval advirtió a las compañías navieras de que “la escolta militar del Ejército estadounidense no las exime de cumplir las normas de navegación” impuestas por Irán en el estrecho y aseguró que actuará con contundencia contra quienes transiten por rutas no autorizadas o ignoren sus advertencias, al considerar estas acciones una colaboración con las fuerzas enemigas. El comunicado no ofreció detalles sobre la bandera de los buques, el alcance de los daños ni la existencia de posibles víctimas. Entre el 1 y el 22 de noviembre, la oficina británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) publicó 20 avisos sobre incidentes con buques en Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán, 17 de ellos clasificados como ataques. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse EFE no ha podido verificar de forma independiente la versión iraní de los incidentes.