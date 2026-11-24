Caracas, Venezuela. El chavismo recordó ayer lunes al presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Estados Unidos tras ser capturado en enero pasado, por su cumpleaños número 64, con publicaciones discretas en redes sociales, y sin haber convocado a actos multitudinarios, como acostumbra el oficialismo gobernante. "Hoy recordamos, con cariño, con respeto, con mucho amor, el cumpleaños del presidente Nicolás Maduro Moros. 64 años de vida", fue el breve mensaje del secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en la rueda de prensa semanal de la formación, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Hasta el momento, ni la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ni el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez,-aliados cercanos de Maduro durante su mandato-, han hecho mención pública al cumpleaños del exmandatario en sus redes sociales. Mientras, su hijo, Nicolás Maduro Guerra, convocó para el lunes a los venezolanos a reunirse en barrios para "cantarle el cumpleaños" a su padre. La invitación era a congregarse en "las comunas" y en las sedes del PSUV a partir de las 16:00 hora local (20:00 GMT) a "celebrar y picar una torta en la tarde al presidente Nicolás Maduro y que él sepa que aquí seguimos firmes". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse