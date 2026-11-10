La defensa de Maduro pide desestimar cargo de torturas e insiste en su inmunidad soberana

Nueva York. La defensa del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió desestimar el cargo de conspiración para cometer torturas por fallos procesales de la Fiscalía de Estados Unidos e insistió en su inmunidad soberana y la de su esposa, Cilia Flores. Los letrados a cargo de la defensa de Maduro en EE.UU. presentaron un documento ante la jueza a cargo del caso, Analisa Torres -que tomó el relevo del fallecido Alvin Hellerstein-, y sostuvo que el cargo de conspiración para cometer torturas se debe tramitar en el Tribunal del Distrito Este, en Brooklyn (Nueva York), donde se encuentran detenidos desde enero.Desde su arresto en Venezuela, ambos han sido juzgados en la corte del Distrito Sur, al sur de Manhattan (Nueva York).

Hace un mes, la Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación formal sustitutiva ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que endurece los cargos contra Maduro y Flores. Les imputa a ambos por conspiración para cometer torturas y amplía la acusación de conspiración para cometer narcoterrorismo a la que fuera primera dama de Venezuela.

La Fiscalía recogió nueve casos de "víctimas" del Gobierno de Nicolás Maduro para describir la estrategia de "represión y torturas" que, según sostiene, empleaba para mantenerse en el poder. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ahora, los abogados denuncian que en las últimas comparecencias ambos fueron arrestados de nuevo, pese a que ya están bajo custodia, para intentar "fabricar" una base legal. A su juicio, no pueden utilizarse para justificar la competencia territorial del tribunal sobre el nuevo cargo. Si no apuesta por desestimarlo, la defensa de Maduro solicitó a la juez que le entregue los registros presentados para justificar la nueva acusación o que por lo menos los revise ella.