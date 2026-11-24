Ciudad de México, México. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, afirmó este martes que la pacificación de Sinaloa, en el noroeste del país, requiere que "los policías sean profesionales y cuenten con los medios para cumplir su trabajo", cuatro días después de la captura del narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro. García Harfuch viajó este martes a la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, noroeste del país, acompañado de los titulares de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina, Ricardo Trevilla y Raymundo Pedro Morales, respectivamente, para revisar la estrategia de seguridad en el estado y cumplir con una entrega de 200 patrullas. "Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa", indicó.

Además de las capturas del Chapo Isidro y otros de sus colaboradores en la ciudad de Guasave, el pasado 20 de noviembre, el jefe de la policía de México, destacó el arresto, la semana pasada, de seis sujetos ligados a una facción de la organización delictiva Los Mayos del Cartel de Sinaloa. "Sin embargo, una parte fundamental de esta tarea es que las policías cuenten con los medios necesarios para llegar a tiempo cuando una familia pide ayuda. La presencia federal es indispensable para frenar a las organizaciones criminales, pero también necesitamos corporaciones locales profesionales, equipadas y con capacidad de respuesta", agregó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Harfuch explicó que como parte del programa de fortalecimiento operativo, se contempla la entrega de más de 200 unidades para las corporaciones de seguridad en Sinaloa, entre patrullas, motocicletas, cuatrimotos y vehículos tácticos especializados blindados.

Además, dijo que se buscará integrar nuevas capacidades tácticas y tecnológicas, mediante vehículos blindados, unidades de drones y equipos de vigilancia especializados. "Vamos a mantener la presencia federal y las operaciones contra todos los grupos criminales que generan violencia sin distinción de organización o facción", avisó García Harfuch. Meza Flores fue detenido durante un operativo federal en el municipio de Guasave, estado de Sinaloa (noroeste), que desató una ola de violencia con enfrentamientos, bloqueos e incendios de vehículos en el estado, y que dejó 20 muertos por la jornada violenta , 16 agresores y cuatro militares.