Alabama, Estados Unidos. Un hondureño identificado como José Alemán Gonzales, condenado por abusar de una niña en el estado de Alabama, fue deportado nuevamente de Estados Unidos luego de cumplir una pena de prisión federal por reingresar ilegalmente a ese país. De acuerdo con la información de las autoridades estadounidenses, Alemán Gonzales fue arrestado por primera vez en 2019 en Alabama, luego de ser acusado de cometer delitos sexuales contra una menor de edad.

Tras el proceso judicial, fue declarado culpable y recibió una condena cuya ejecución quedó suspendida. Posteriormente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvo y lo retornó a Honduras. Sin embargo, el hondureño volvió a ingresar a territorio estadounidense, pese a haber sido deportado anteriormente. El 22 de enero de 2025, agentes de la Patrulla Fronteriza lo arrestaron cerca de Roma, Texas, cuando fue localizado en esa zona fronteriza.

Tras su detención, fue procesado ante un tribunal federal, que lo declaró culpable del delito de reingreso ilegal a Estados Unidos después de haber sido expulsado del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como consecuencia, fue enviado a una prisión federal para cumplir la condena impuesta por ese delito. Una vez que terminó de cumplir su pena, agentes de ICE lo recibieron en las instalaciones penitenciarias para ejecutar nuevamente su expulsión de territorio estadounidense.