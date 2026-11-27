Nueva York, Estados Unidos. Los estadounidenses gastarán este viernes (Black Friday) 12.900 millones de dólares en compras en línea, un 9,2 % más que hace un año, según la última previsión de Adobe Analytics, pero se estiman menos compradores que en 2025. Será una jornada de más gasto, pero con menos compradores. La Federación Nacional de Minoristas (NRF) calcula que 182,7 millones de personas saldrán de compras durante el fin de semana de Acción de Gracias , frente a 186,9 millones en 2025. Aun así, el último informe de Adobe Analytics, publicado este viernes, recoge que los estadounidenses gastaron unos 7,100 millones de dólares en línea este jueves, el Día de Acción de Gracias, lo que supone un 10,4 % más que hace un año y 200 millones por encima de la previsión.

Las estimaciones se quedaron cortas, ya que se inclinaban por un aumento de un 8,5 % del gasto en línea en Acción de Gracias, lo que lo elevaba hasta los 6,900 millones de dólares. El sorpresivo aumento del gasto del jueves podría apuntar a unas estimaciones cortas en todo el periodo de compras oa un adelanto de estas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para este viernes está previsto que los estadounidenses gasten un 9,2% más que hace un año, pero el aumento se debe en gran parte a la inflación ya los precios más altos.

La inflación continúa afectando a la mayor economía mundial, que este miércoles reportó un aumento del 3,8% interanual en el índice general de precios del gasto de consumo personal (PCE) en octubre, casi el doble del objetivo del 2% de la Reserva Federal (Fed). Los análisis de la NRF apuntan a que la bajada del total de los compradores refleja que los estadounidenses empiezan cada vez antes a hacer sus compras. Entre el 1 y el 22 de noviembre, los consumidores gastaron 82.500 millones de dólares en internet, un 9,1% más, y todos los días superaron los 3.000 millones.