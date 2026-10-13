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Triple crimen: Ultiman a dos hombres y una mujer en La Labor, Ocotepeque

De acuerdo con la información preliminar, dos de las víctimas quedaron sin vida en el corredor de una vivienda, mientras que el cuerpo de la mujer fue localizado en el patio de la casa.

Triple crimen: Ultiman a dos hombres y una mujer en La Labor, Ocotepeque

Vista de la escena del crrimen.

Ocotepeque, Honduras.- Dos hombres y una mujer fueron asesinados en un hecho violento registrado en el municipio de La Labor, departamento de Ocotepeque, en el occidente de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, dos de las víctimas quedaron sin vida en el corredor de una vivienda, mientras que el cuerpo de la mujer fue localizado en el patio de la casa.

Así eran Roxana y Nesly, la madre e hija que murieron tras accidente en la CA-5

Tras el hallazgo, elementos militares se hicieron presentes en el sector para resguardar la escena y apoyar las labores de investigación.

Las autoridades buscan establecer el móvil del triple crimen y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre la detención de los sospechosos del crimen.

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Redacción La Prensa
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