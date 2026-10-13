Triple crimen: Ultiman a dos hombres y una mujer en La Labor, Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.- Dos hombres y una mujer fueron asesinados en un hecho violento registrado en el municipio de La Labor, departamento de Ocotepeque, en el occidente de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, dos de las víctimas quedaron sin vida en el corredor de una vivienda, mientras que el cuerpo de la mujer fue localizado en el patio de la casa.