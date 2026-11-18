Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostiene este miércoles 18 de noviembre una reunión de emergencia en Casa Presidencial con las principales autoridades de seguridad del país, luego de la muerte violenta de al menos 12 personas en el municipio de Yorito, departamento de Yoro. En el encuentro participan representantes de las Fuerzas Armadas y el ministro de Seguridad, como parte de las coordinaciones para definir acciones frente a la ola de violencia que sacudió a varias comunidades de ese departamento del norte de Honduras.

La reunión se desarrolla después de los múltiples asesinatos registrados durante la madrugada, en cuatro escenas distintas, y de las amenazas difundidas mediante un audio atribuido a Esteban Gumercindo Rodas, supuesto líder del denominado Cartel del Diablo. Hasta el momento, no se han detallado las decisiones adoptadas por el mandatario ni las operaciones que se pondrán en marcha para dar con los responsables de los crímenes. Se espera que las autoridades informen sobre las medidas que se ejecutarán en la zona.

Ataques simultáneos

De acuerdo con los reportes preliminares, nueve personas fueron asesinadas en el sector montañoso de Vallecillo, mientras que otras tres perdieron la vida en la comunidad de Pacayal, ambas ubicadas en el municipio de Yorito. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La Policía Nacional informó que recibió la primera alerta alrededor de las 3:00 de la madrugada y que equipos de investigación fueron desplazados para esclarecer las circunstancias de los hechos y establecer si existe una relación entre los ataques. Entre las víctimas del hecho ocurrido en Pacayal se encuentra Yolanda Olvera, identificada como regidora municipal, junto a integrantes de su familia. Los reportes también señalan la presencia de menores de edad entre las personas asesinadas. La jornada violenta también estuvo acompañada de amenazas atribuidas a Rodas, quien, en una grabación difundida en redes sociales, aseguró que respondería con más violencia ante las acciones de las autoridades y amenazó con utilizar explosivos C4.

Amenaza contra Tomás Zambrano