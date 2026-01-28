Asfura, con el reto de reconstruir red hospitalaria y reducir mora quirúrgica

Flores insistió en la urgencia de aprobar el decreto de emergencia sanitaria, que permita agilizar compras, saldar deudas críticas y ejecutar recursos con mayor flexibilidad, bajo mecanismos de transparencia y fiscalización.“El sistema de salud en este momento está colapsado, la mesa del presupuesto está en rojo”, advirtió, al tiempo que reconoció que el proceso de estabilización podría tomar al menos un año, en un contexto económico complejo para el país.El Gobierno también prevé gestionar apoyo de la cooperación internacional para fortalecer la respuesta sanitaria, mientras se avanza en la recuperación gradual del sistema.<br />