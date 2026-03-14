Názar cuestiona arbitraje tras derrota ante Marathón: "Fue un desastre todo"

San Pedro Sula, Honduras.

Durante la conferencia, el entrenador también evitó profundizar en las decisiones arbitrales del encargado de impartir justicia Armando Castro, aunque dejó entrever su inconformidad con lo ocurrido en el compromiso.

​​​​El estratega universitario analizó el desarrollo del encuentro, marcado por las dos expulsiones que dejaron a su equipo con inferioridad numérica y reconoció las dificultades que enfrenta su plantel ante la seguidilla de partidos y la falta de recambio.

Tras una juego complicado en el estadio Yankel Rosenthal, el técnico de Lobos UPNFM, Salomón Názar , compareció ante los medios luego de la derrota 2-0 frente al CD Marathón en la jornada 12 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

Asimismo, habló sobre el desgaste físico de sus jugadores, los retos que se vienen en las próximas jornadas y la necesidad de que su equipo recupere terreno en el campeonato.

¿Fue superioridad de plantel lo que le pasó hoy a Lobos?

Este, no, bueno. Hemos tenido un montón de partidos ahí seguidos y no sin un poco recambio. Estamos un poco escaso en el plantel, un nivel, ¿verdad? Para poder competir. Y perdimos así contra Motagua ahí hoy también sobre todo en el segundo tiempo, a pesar de otras cosas, pero creo que el primer tiempo, fue a pesar de la temperatura, pudimos mantenernos. Jugando más o menos regular tiene un poquito de poder del balón, pero el segundo tiempo sí nos costó.

Dos expulsiones en 5 minutos, ¿cómo lo valora usted?

Al tener tres diferentes actividades dentro de la Universidad, en el equipo, dentro también de Congreso ,¿cómo manejar los tiempos?A ver, primero del partido preguntó. No, ahí no voy a opinar. No, no creo que valga la pena opinar. Y en relación a lo otro, siempre he trabajado 12 horas en mi vida. Jugué, estudié, luego trabajé de otra manera y ahora igual. No hay ningún problema. Cumplo con mis obligaciones.

¿Cree usted que estando 11 y 11, los últimos 30 minutos hubiera sacado el empate de la cancha?

Obviamente que es mucho más difícil. Y luego lo otro también, o sea que es complicado así manejar un partido. No me diga que no, si no se puede opinar usted al respecto

Se está quedando sin recambio el equipo hoy se suma las bajas también, ¿cómo hacer ya que se vienen nuevamente dos jornadas en una sola semana?

Tenemos que preparar a los muchachos de estar disponibles para para que puedan levantar de mejor manera. Tenemos dos partidos en casa seguidos y estamos necesitados de ganar.

Cuando dice que no va a opinar del tema de los árbitros, ¿considera justas las dos jugadas de las expulsiones?

Vi las repeticiones, las vi. Por eso digo que no quiero hablar de eso. Y vi el segundo gol también. Si no lo han visto ustedes tranquilamente, analícenlo. ¿Quién sale de la posición adversa? Pero no, no vamos a hablar del arbitraje. No quiero tocar ese tema. Este, ya el entrenador del Marathón lo ha dicho en varias ocasiones. Así que de que sirve que yo comente del arbitraje para nada.

¿El FVS cree que lo están guardando o que se están tardando?

Pues no sé cuándo inicia, no tengo idea. Se ha tardado un poco ese tema, pero ojalá lo hagan para mejorar el tema del proceso del fútbol, ¿verdad? Sin duda que eso va a ayudar un poco. Pero más allá del de implementarlo, yo creo que debe ver un nivel de conciencia mejor porque se está afectando mucho el fútbol.

¿Concentración de los árbitros?

No, de todo, mire, y nos pasa factura cuando vamos al extranjero a participar. Así que no quiero personalizar, pero la verdad que hoy fue un desastre todo. Fue un desastre. No debería ocurrir estos partidos porque la gente viene a ver espectáculo. Nos quedamos con ocho jugadores ahí y ya con el cero a cero todavía intentamos, pero es difícil quedarte con dos menos en la cancha.