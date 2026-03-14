Marathón vs Lobos UPNFM, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón encara la jornada 12 del torneo Clausura de la Liga Nacional con la misión de regresar al triunfo, cuando reciba a Lobos UPNFM en el estadio Yankel Rosenthal. El duelo, que se enfrentará a dos equipos muy parejos en la tabla, podría definir el rumbo de ambos en la pelea por los primeros puestos.

El “Monstruo Verde” llega a este compromiso tras una racha irregular. Con diez partidos disputados, el equipo ha sumado seis empates, lo que ha detenido su ascenso en la clasificación y generó cierta presión en el entorno del club. Actualmente, con 12 puntos, Marathón ocupa la sexta posición, una ubicación por debajo de lo esperado por una plantilla acostumbrada a luchar en la parte alta.

Por su parte, Lobos UPNFM llega con un leve margen de ventaja. Con 13 unidades, el equipo universitario se ubica en quinto lugar, apenas un punto por encima de las verdolagas. Esto convierte el enfrentamiento en un duelo directo.

El juego tendrá un horario de comienzo a las 3:00 pm, hora de Honduras. Será transmitido por Deportes TVC y podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.