Embajada de EEUU en Honduras anuncia cierre durante varios días

Tegucigalpa. La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que permanecerá cerrada desde este miércoles 7 hasta el lunes 12 de octubre de 2026 debido a días festivos, por lo que sus servicios se reanudarán a partir del martes 13 de octubre.
La sede diplomática comunicó la medida a través de sus redes sociales, sin precisar si la suspensión está vinculada directamente con el Feriado Morazánico que se desarrolla esta semana en Honduras o si responde a otras fechas contempladas en su calendario oficial.
Durante el período anunciado quedarán suspendidas las actividades y la atención habitual al público, por lo que quienes tengan previsto realizar trámites ante la representación estadounidense deberán considerar la fecha de reapertura para programar sus gestiones.
En el caso de los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia por una situación de emergencia mientras la embajada permanezca cerrada, la representación diplomática indicó que pueden comunicarse al número (504) 2217-5000.
La atención regular se retomará el martes 13 de octubre, cuando concluirá el período de suspensión anunciado. La Embajada recomendó a los usuarios tomar las previsiones correspondientes y considerar la fecha de reapertura para evitar inconvenientes en sus trámites.