Embajada de EEUU en Honduras anuncia cierre durante varios días

Tegucigalpa. La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que permanecerá cerrada desde este miércoles 7 hasta el lunes 12 de octubre de 2026 debido a días festivos, por lo que sus servicios se reanudarán a partir del martes 13 de octubre.

La sede diplomática comunicó la medida a través de sus redes sociales, sin precisar si la suspensión está vinculada directamente con el Feriado Morazánico que se desarrolla esta semana en Honduras o si responde a otras fechas contempladas en su calendario oficial.