Mayoría de hondureños todavía prefiere a Estados Unidos sobre China

San Pedro Sula, Honduras. Entre la mayoría de los hondureños, Estados Unidos todavía mantiene una influencia positiva superior a la de China, aunque por muy poco. En su más reciente informe sobre América Latina, Latinobarómetro señala que el 57% de los hondureños considera que la influencia del país del norte es más positiva que la del gigante asiático. Pero la diferencia es apenas perceptible, pues, en ese mismo sondeo, el 56% de los hondureños encuestados respondió que la influencia de China es más positiva, por lo que la diferencia es de apenas el 1%.

Extrapolado a toda la región latinoamericana, Latinobarómetro señala que la percepción de Estados Unidos como una influencia positiva bajó de 60% a 57% entre 2020 y 2026, mientras que la de China creció del 48% al 65% en el mismo período, por lo que ahora se puede afirmar que el país asiático tiene mayor influencia en la región.

Perdiendo terreno

El analista internacional Graco Pérez señala que este comportamiento obedece a una mezcla de dos poderes: el poder blando y el poder duro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con el analista, en los últimos años China ha hecho uso principalmente de este último, presentándose a sí misma como parte del “sur global”, lo que resulta irónico al ser China la segunda economía global por tamaño.

“Se presenta como un país que no es injerencista, que no es intervencionista, que él mismo ha creado el concepto del sur global, o sea, a pesar de ser la segunda economía del mundo y además de ser un país extractivo y expansionista, ellos se presentan como el sur global, o sea, como parte de los países subdesarrollados”, dice Pérez. Estados Unidos, en cambio, ha hecho uso principalmente del “poder duro”, en la forma de guerras, como la que actualmente sostiene con Irán, y medidas económicas como la imposición de aranceles. Esta pérdida de terreno de Estados Unidos en el escenario latinoamericano se debe, en buena medida, a la actuación del presidente Donald Trump y sus políticas, las que, en algunos casos, han resultado en perjuicio para algunos países latinoamericanos como Honduras, en aspectos como la terminación de beneficios como el TPS y la persecución y deportación de los migrantes.

“Entonces eso también y tenemos allá los migrantes. Países como Chile y otros, no tienen (esa dependencia) de remesas, ni tienen a 2 millones (de ciudadanos) como tenemos nosotros en Estados Unidos”, apunta Pérez.

Volver con Taiwán

En opinión de Pérez, en lo que a influencia china se refiere, lo que más convendría a Honduras es recuperar sus relaciones bilaterales con Taiwán. Honduras rompió relaciones diplomáticas con ese país, que la China continental considera una provincia rebelde, durante la administración de Xiomara Castro, pero Pérez argumenta que tal decisión se tomó por razones ideológicas, sin estudiar a conciencia las consecuencias.