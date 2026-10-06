Revisarán inventarios tras pérdida de equipo médico en el Hospital Escuela

Ante la situación, el secretario de Estado, Luis Castro, aseguró que se revisará el manejo y los inventarios de los hospitales del país, así como los procesos relacionados con la compra y el destino de los equipos médicos a nivel nacional.

El jueves 1 de octubre, Zúniga informó sobre la pérdida del equipo y aseguró que interpondría una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigara el caso.

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno anunció una revisión de los inventarios de equipo médico en los centros hospitalarios de Honduras, luego de que Darío Zúniga, director del Hospital Escuela, denunciara la pérdida de un electroencefalógrafo valorado en 1.3 millones de lempiras.

"Lo mejor es que podamos revisar todos los procesos continuamente para que se audite lo que sale, se compra y de lo que se entrega, pero nada puede quedar de manera porcentual, todo tiene que tener un detalle hacia dónde va", explicó Castro.

Según el funcionario, la medida buscará fortalecer el control sobre los equipos disponibles en los centros hospitalarios para establecer un mayor seguimiento de su destino.

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"Tenemos que empezar a actuar de una manera contundente con inventarios y el manejo de todos estos equipos, estas cosas molestan e incomodan porque no deberían de suceder, y sí, tenemos un compromiso de erradicarlo", reconoció.

Castro también respaldó la decisión de Zúniga de denunciar ante el Ministerio Público la pérdida del equipo médico y calificó la acción como "una decisión valiente".

La revisión anunciada abarcará los centros asistenciales del país, de acuerdo con lo expresado por Castro, quien insistió en la necesidad de mantener un registro detallado sobre el destino de los equipos y materiales adquiridos.

De acuerdo con el director del hospital, el electroencefalógrafo digital se encontraba en el quinto piso del Bloque Materno Infantil del Hospital Escuela, en el área destinada a la atención de recién nacidos, que todavía no había sido habilitada oficialmente.

La ausencia del equipo fue detectada cuando el personal encontró varias cajas abiertas y confirmó que el aparato ya no se encontraba en el lugar donde había sido almacenado.

El equipo, valorado en 50,000 dólares, es decir, al menos 1.3 millones de lempiras, formaba parte del nuevo equipamiento destinado a fortalecer la atención neonatal.