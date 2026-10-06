Extienden alerta verde por 48 horas en San Pedro Sula y otros departamentos

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió por 48 horas la alerta verde para el Distrito Central, San Pedro Sula y Alianza, Valle, debido a las condiciones atmosféricas inestables que continuarán generando lluvias y chubascos en distintas zonas del país.

La medida entrará en vigencia a partir de las 6:00 de la tarde de este martes 6 de octubre. Según el pronóstico de CENAOS, el ingreso de viento y humedad procedente del océano Pacífico favorecerá las precipitaciones, principalmente durante las horas de la tarde y noche.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones repentinas y crecidas de riachuelos, especialmente en los sectores donde se registren mayores acumulados de lluvia.