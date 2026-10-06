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Extienden alerta verde por 48 horas en San Pedro Sula y otros departamentos

La medida incluye al Distrito Central, San Pedro Sula y Alianza, Valle, donde se prevén lluvias que podrían generar crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos

Extienden alerta verde por 48 horas en San Pedro Sula y otros departamentos

Copeco extendió la alerta verde por 48 horas ante el pronóstico de lluvias, posibles inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables.

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió por 48 horas la alerta verde para el Distrito Central, San Pedro Sula y Alianza, Valle, debido a las condiciones atmosféricas inestables que continuarán generando lluvias y chubascos en distintas zonas del país.

La medida entrará en vigencia a partir de las 6:00 de la tarde de este martes 6 de octubre. Según el pronóstico de CENAOS, el ingreso de viento y humedad procedente del océano Pacífico favorecerá las precipitaciones, principalmente durante las horas de la tarde y noche.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones repentinas y crecidas de riachuelos, especialmente en los sectores donde se registren mayores acumulados de lluvia.

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Además, existe riesgo de deslizamientos y derrumbes debido a la humedad de los suelos. Uno de los puntos donde se recomienda especial precaución es la carretera CA-5 hacia la zona sur, donde podrían presentarse afectaciones a la circulación vehicular.

Ante estas condiciones, Copeco recomendó a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas durante los períodos de lluvia, con el objetivo de prevenir accidentes.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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