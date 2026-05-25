Indignación, miedo y clamor por justicia tras la masacre de 20 personas en Honduras

Rigores, Honduras.

"Aquí también callamos porque tenemos miedo a que los próximos muertos seamos nosotros. Ya llevamos decenas de compañeros muertos en los últimos 30 años". Así lo afirmó a EFE un campesino que perdió a unos familiares en la masacre de 20 personas el pasado día 21 en la aldea de Rigores, situada en el sector del Aguán del conflictivo departamento de Colón, en Honduras. Esos son los sentimientos que reinan entre los pobladores del Aguán, indignación y miedo, y también hay un clamor generalizado para que la justicia alcance a los responsables del asesinato a tiros de los 20 jornaleros de Rigores, entre los que había mujeres y menores de edad. Las pocas personas que aceptaron hablar con EFE lo hicieron escuetamente y pidiendo el anonimato. Se quejaron de la "tibia" actuación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ante una matanza que, entre otras desgracias, ha dejado a niños pequeños sin padres y viudas embarazadas. La Plataforma Agraria del Bajo Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán expresaron su "indignación por la masacre" en la finca Paso Aguán, en el sector de Rigores, "crimen de lesa humanidad" que exigieron sea investigado por un "grupo especializado con personal externo a la zona" para dar no solo con los "autores materiales" sino también con "las estructuras detrás". Ambas organizaciones campesinas también exigieron la "urgente intervención de fuerzas de seguridad pública capacitadas para proteger a la población, todo bajo una veeduría internacional". El departamento de Colón, situado en el Caribe de Honduras, es una región marcada por un histórico y sangriento conflicto de tierras.

No confían en la Policía ni creen en la promesa de cero impunidad

Algunos habitantes de Rigores y del municipio de Tocoa —también en Colón— que trabajan en la recolección de fruta de palma africana dijeron a EFE que no quieren ver a la Policía Nacional, ya que algunos de sus miembros serían "cómplices de sicarios" contratados por empresarios para infundir "miedo a los campesinos que reclamamos tierras". Otros sostienen que en la masacre habrían participado miembros de la Policía Nacional —algo que niegan las autoridades—, posiblemente debido a versiones que indican que los autores del hecho vestían uniformes de esa institución. "No le creemos al señor (Nasry) Asfura porque nadie ha venido a investigar", subrayó uno de los labriegos, en relación a la declaración del presidente hondureño tras la masacre de que "no se va a quedar impune". El mandatario dijo que las autoridades van "a encontrar" a los responsables de la matanza y "lograr sus condenas", y que su Administración va "a enfrentar este flagelo sin temor y con fuerza". "No podemos tener confianza en la Policía y los militares porque no llegaron de inmediato a investigar y buscar a los asesinos", afirmó un campesino. EFE pudo constatar que un pequeño grupo de policías, incluido un alto oficial procedente de Tegucigalpa, llegaron más de doce horas después del crimen a Rigores, de donde eran la mayoría de las víctimas, sin saber hasta entonces dónde estaban velando los cuerpos.

Dos bandas armadas están tras violencia desatada hace un año