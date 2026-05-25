Caos vial en Tegucigalpa por protesta de transportistas de carga pesada

TEGUCIGALPA

Los conductores han ubicado rastras y cabezales sobre ambos carriles, principalmente a la altura del puente de Germania, lo que ha generado un fuerte congestionamiento vehicular y ha dejado varados a miles de automovilistas, motociclistas y unidades de transporte.

Transportistas de carga pesada iniciaron desde tempranas horas de este lunes varias tomas de carretera en Tegucigalpa, dando cumplimiento al anuncio de paralización realizado por el gremio durante el fin de semana.

La protesta fue convocada por la Asociación de Transportistas de Carga del Sur (Astracsur).



Su representante, Juan Carlos Bonilla, confirmó además bloqueos en la carretera Panamericana, específicamente en el desvío hacia Coyolito, así como cierres en el puerto de San Lorenzo y otros puntos estratégicos de la zona sur del país.

Bonilla aseguró que la manifestación se desarrolla de forma “pacífica” y recalcó que no responde a motivaciones políticas, sino a demandas propias del sector transporte.

Entre las principales exigencias del gremio se encuentra la revisión de la tarifa del transporte de carga, la cual, según indican, no ha sido ajustada desde hace varios años, así como el incumplimiento de acuerdos relacionados con pagos pendientes.

Los transportistas advirtieron que la medida se mantendrá de manera indefinida hasta obtener respuestas concretas de las autoridades, por lo que se prevén mayores afectaciones al tránsito vehicular y a la cadena de suministro a nivel nacional.