Adulto mayor muere atropellado en el bulevar del norte de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió en este punto de alta circulación vehicular , donde a diario transitan tanto peatones como una gran cantidad de vehículos.

Una persona de la tercera edad perdió la vida la mañana de este lunes tras ser atropellada en el bulevar del norte, a la altura del conocido cruce de Viveros, en San Pedro Sula.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre las circunstancias exactas del accidente, mientras las autoridades competentes realizan el proceso de investigación.

El cuerpo del adulto mayor quedó en la trocha vial que va hacia Choloma. En las imágenes se observa un bastón, que portaba la víctima, al lado del cadáver.

Agentes de tránsito y equipos de emergencia se desplazaron al lugar para acordonar la escena y regular el flujo vehicular, que se vio afectado tras el incidente.

El cruce de Viveros es una zona donde con frecuencia se registran atropellamiento, debido al constante cruce de peatones y el alto volumen de tráfico vehicular.

Sampedranos han reiterado en diversas ocasiones la necesidad de construir un puente peatonal en dicho punto, el cual permita un cruce más seguro y reduzca el riesgo de nuevos incidentes.