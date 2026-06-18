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UNAH concede prórroga para inscripción a la última convocatoria de admisión de 2026

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informó que se extendió el período de inscripción para los aspirantes que desean participar en el proceso de admisión

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 14:03 -
  • Laura Amaya
UNAH concede prórroga para inscripción a la última convocatoria de admisión de 2026

La UNAH extendió hasta el viernes 19 de junio el plazo de inscripción para la PHUMA

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) anunció la ampliación del plazo de inscripción para la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA), debido a los inconvenientes técnicos y la saturación que experimentó la red durante la jornada anterior.

Mediante un comunicado, la máxima casa de estudios informó que los aspirantes podrán completar su proceso de inscripción hasta el viernes 19 de junio durante todo el día, con el objetivo de garantizar que todos los interesados tengan la oportunidad de registrarse sin contratiempos.

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Este corresponde al segundo y último proceso de admisión de la UNAH en 2026, mediante el cual miles de jóvenes buscan obtener un cupo para iniciar sus estudios superiores en la institución.

Para 2026, la UNAH reportó que <b>19,732 aspirantes</b> fueron habilitados para realizar la primera Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) a nivel nacional

Para 2026, la UNAH reportó que 19,732 aspirantes fueron habilitados para realizar la primera Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) a nivel nacional

 (Foto: LA PRENSA)

La institución indicó que los aspirantes pueden realizar su inscripción a través del portal oficial de admisiones de la universidad, donde se encuentra habilitado el sistema para continuar con el proceso.

Asimismo, la UNAH recordó que las personas que ya completaron su inscripción a la PHUMA pueden efectuar el pago correspondiente utilizando su número de solicitud de admisión.

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Las autoridades universitarias recomendaron a los aspirantes realizar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes de última hora y estar atentos a los canales oficiales de comunicación para conocer cualquier actualización relacionada con el proceso de admisión.

El actual proceso corresponde al segundo y último proceso de admisión de la UNAH en 2026

El actual proceso corresponde al segundo y último proceso de admisión de la UNAH en 2026

 (Foto: LA PRENSA)
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La PHUMA es uno de los requisitos para ingresar a la UNAH y permite evaluar las competencias académicas de los aspirantes que buscan iniciar sus estudios superiores en la institución.

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Redacción web
Laura Amaya

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