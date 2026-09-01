Finanzas prepara proyecto de Presupuesto General 2027 para enviarlo al Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de la República se encuentra en la fase final de elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027.

Las autoridades de la Secretaría de Finanzas prevén someter el documento a revisión del gabinete económico en el transcurso de esta semana para posteriormente someterlo a la aprobación del Consejo de Ministros y proceder a su envío formal al Poder Legislativo, y de esta forma definir el monto.

​La agenda gubernamental establece que la propuesta presupuestaria será entregada al Congreso Nacional antes del plazo que fija la legislación nacional.

Aunque la fecha límite prevista en el calendario es el 15 de septiembre, los equipos técnicos trabajan con la meta de adelantar su presentación ante la secretaría del Congreso Nacional para iniciar de inmediato el proceso de socialización con las distintas bancadas.​

"Estamos teniendo un incremento moderado a lo presentado el año anterior. Todo lo que estamos presentando viene dentro de lo que establece el marco macrofiscal para los presupuestos de los próximos tres años", explicó Emilio Hércules, ministro de Finanzas.​

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La formulación del monto global se ha desarrollado de manera conjunta entre la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras (BCH), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR). La articulación institucional busca consolidar una cifra sostenible que responda a las proyecciones de ingresos y garantice la prudencia fiscal del Estado.

​En cuanto a la distribución de los fondos, la propuesta mantendrá varios ejes prioritarios.

Sin embargo, la estrategia financiera para el próximo año fiscal contempla un refuerzo presupuestario orientado a los programas de asistencia social y atención a los sectores en condición de extrema vulnerabilidad.​

"Seguimos enfocándonos fuertemente en el tema de educación, salud, seguridad, defensa, pero estamos viendo cómo inyectamos un poco más el tema social que debe tener el Gobierno de la República para poder seguirle llegando a aquellas personas más necesitadas", manifestó Hércules.​

Respecto al financiamiento de los decretos de emergencia vigentes, como el aprobado en Consejo de Ministros para mitigar los efectos de la sequía, las autoridades aclararon que la atención de estas contingencias no ha implicado un aumento en la carga presupuestaria general, sino la reasignación de partidas preexistentes para la perforación de pozos y seguridad alimentaria.