Gobierno y misión del FMI consolidan agenda económica

Tegucigalpa, Honduras

La reunión contó con la participación de la directora ejecutiva del FMI, Xiana Méndez Bértolo; el representante residente en Honduras, Fabiano Rodríguez; y el jefe de misión, Emilio Fernández, junto a miembros del Gabinete Económico, incluidos representantes de la Secretaría de Finanzas (Sefin), el Banco Central de Honduras (BCH) y la Secretaría de Energía.

El presidente de la República, Nasry Asfura , sostuvo este viernes un encuentro diplomático en Casa Presidencial con los miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras el encuentro, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, destacó que la administración del presidente Asfura sigue avanzando en el ordenamiento de las finanzas públicas, priorizando la inversión social, especialmente en el fortalecimiento del sistema de salud, y promoviendo reformas estructurales, como la nueva Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

“Estamos comprometidos con mantener un manejo responsable de los recursos públicos, asegurando que la inversión llegue a quienes más lo necesitan, al mismo tiempo que implementamos reformas que modernizan y transparentan la gestión del Estado”, subrayó Hernández Hércules.

El Gobierno y el FMI coincidieron en la necesidad de mantener una combinación de políticas económicas coherentes y prudentes, acompañadas de reformas estructurales que garanticen la estabilidad macroeconómica y financiera, mientras se impulsa un crecimiento inclusivo y sostenible.

Según la declaración oficial del FMI, la economía hondureña se mantiene resiliente, con un crecimiento sólido y una inflación dentro del rango de tolerancia establecido por el Banco Central. Además, el comportamiento favorable de las exportaciones y el flujo constante de remesas han fortalecido las reservas internacionales del país.

Durante la reunión, también se resaltaron los avances legislativos vinculados a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El FMI valoró positivamente la presentación ante el Congreso Nacional de iniciativas orientadas a fortalecer el marco legal contra estos delitos, subrayando que su aprobación e implementación efectiva será clave de cara a la evaluación prevista para 2026.

Por su parte, el presidente del BCH, Roberto Lagos, reiteró el compromiso del Gobierno de continuar impulsando reformas estructurales y de remitir al Congreso la nueva Ley de Compras y Contrataciones, como parte de la agenda de modernización institucional y transparencia del Estado.

“Estas medidas consolidan una agenda económica sólida, donde la estabilidad macroeconómica, la transparencia y la eficiencia en el gasto público son prioridad”, destacó Lagos.