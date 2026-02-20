Refuerzan inspecciones en fronteras con Guatemala y El salvador en vísperas del verano

Tegucigalpa, Honduras

En seguimiento al recorrido para verificar el funcionamiento de los puestos aduaneros, los titulares de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Abadie ; del Instituto Nacional de Migración, Carlos Cordero ; y el secretario de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler , realizaron una gira de trabajo por los puntos fronterizos integrados de Corinto, en Omoa; Agua Caliente y El Poy, en Ocotepeque.

El Gobierno de la República intensificó las inspecciones en los principales puntos fronterizos con El Salvador y Guatemala, como parte de los preparativos ante el incremento del flujo vehicular y turístico en vísperas de Semana Santa.

La comisión constató in situ las condiciones operativas de cada instalación, evaluando tiempos de atención, capacidad logística y necesidades de personal, con el propósito de anticiparse a posibles congestionamientos durante el período vacacional.

Según informaron las autoridades, el objetivo principal es fortalecer la coordinación interinstitucional y solventar puntos críticos que puedan afectar la fluidez del tránsito de turistas, transporte pesado y comercio regional.

El director del Instituto Nacional de Migración, Carlos Cordero, detalló que durante el recorrido se revisaron los procesos de ingreso y salida de viajeros, así como la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos.

“Durante el recorrido concluimos que se fortalecerán los puntos migratorios con personal calificado y equipo de alta tecnología. Esto garantizará el cumplimiento de los controles y la agilidad en el paso por los puntos”, afirmó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler, señaló que se analizarán intervenciones físicas para mejorar la circulación vehicular en las aduanas con mayor carga operativa.

“Analizaremos planes para la ampliación de carreteras en algunas aduanas del país, con la intención de que el transporte de carga pesada cuente con espacios adecuados mientras realiza su proceso aduanero. De esta manera, despejamos las vías para el resto de los vehículos y viajeros”, explicó.

En la misma línea, el director de Aduanas Honduras, Marco Abadie, aseguró que la modernización de los accesos es clave para dinamizar el comercio exterior y reducir tiempos de espera.

“Nuestra prioridad es la modernización de los puntos y mejorar la coordinación regional. Con la ampliación de los accesos, podemos habilitar nuevos módulos de facilitación para que la atención de la carga sea más fluida, agilizando así el comercio exterior”, manifestó.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar un servicio eficiente, especialmente en fechas de alta movilización regional, cuando miles de viajeros cruzan las fronteras terrestres.

Asimismo, recalcaron que los recorridos responden a instrucciones del presidente Nasry Asfura, orientadas a brindar una atención de calidad y calidez a los ciudadanos y turistas, sin descuidar los controles migratorios y aduaneros.