León XIV recibirá a Marco Rubio en el Vaticano tras su choque con Trump

Ciudad del Vaticano.

El papa León XIV recibirá en el Vaticano al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un encuentro que se produce un mes después del desencuentro mantenido entre el pontífice y el presidente de EE.UU., Donald Trump. La reunión en el Vaticano está prevista para este jueves, según adelantan medios italianos, señalando fuentes de la Santa Sede.

León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia y que ya antes de su elección, hace ahora un año, había criticado las políticas migratorias de Trump, ha mantenido un choque a distancia con el mandatario republicano, esta vez debido a la guerra en Irán. Hace un mes, el 7 de abril, el papa tachó de "inaceptable" la amenaza del presidente estadounidense de acabar con "toda una civilización" en su guerra contra Teherán, a lo que Trump respondió llamándole "débil" y "pésimo en política exterior". Una semana después, León XIV zanjó el desencuentro asegurando no temer a la Administración Trump ni tener algún interés en debatir con el mandatario, avanzando su intención de seguir predicando la paz.