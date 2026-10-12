El mensaje del papa León XIV a hondureños tras visita de obispos

San Pedro Sula. El papa León XIV instó a la población hondureña a asumir un papel activo en la construcción de una cultura de paz, durante una reunión con obispos de Honduras que viajaron al Vaticano para presentar la realidad social y pastoral de las diócesis del país.
El pontífice puso especial énfasis en la formación de valores desde el hogar y los centros educativos, como parte de la respuesta a la violencia que afecta a las comunidades.
“Es necesario que cada hondureño se convierta en un educador para la paz”, expresó monseñor Jenry Orlando Ruiz, obispo de Trujillo, al compartir el mensaje del Santo Padre en una entrevista con el programa Estudio 9, de Radio Vaticana y Vatican News.
La reunión se celebró como parte de la visita ad limina Apostolorum, una práctica mediante la cual los obispos acuden a Roma para encontrarse con el papa e informarle sobre la situación de las iglesias particulares que tienen bajo su responsabilidad.
La delegación hondureña concluyó esta visita el pasado viernes, después de un encuentro con León XIV que se extendió durante dos horas, aunque inicialmente estaba previsto que durara solo una.
Ruiz describió la audiencia como una experiencia de cercanía y fraternidad, en la que los representantes de la Iglesia hondureña pudieron exponer las dificultades, esperanzas y preocupaciones de sus comunidades. “Ha sido un encuentro muy relajado, muy familiar, de mucha cercanía”, manifestó el obispo al relatar cómo se desarrolló la conversación con el pontífice.
Además de abordar la necesidad de fomentar la convivencia pacífica, León XIV animó a fortalecer la enseñanza de los valores del Evangelio en distintos espacios educativos. Su exhortación incluyó tanto a las instituciones católicas como a las escuelas públicas y las universidades, así como a las familias, los barrios y las aldeas, donde se forman buena parte de las relaciones comunitarias.
El pontífice también envió un saludo especial al pueblo hondureño y reconoció la labor de sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que acompañan a las comunidades en zonas montañosas, aldeas, calles y caminos del país, según relató monseñor Ruiz.
En la reunión participaron el arzobispo José Vicente Nácher; monseñor Walter Guillén Soto, obispo de Gracias y secretario general de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH); monseñor Héctor David García Osorio, obispo de Santa Rosa de Copán y tesorero de la CEH; y monseñor Henry Velásquez, obispo de La Ceiba, entre otros representantes de la Iglesia católica hondureña.
La visita se produjo días después del fallecimiento de monseñor Teodoro Gómez Rivera, obispo de Choluteca y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, quien murió el 28 de septiembre en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, mientras viajaba rumbo a Roma.
Por otra parte, fuentes de la oficina de prensa del Vaticano informaron que León XIV tenía previsto ingresar este martes al Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención por un nódulo detectado en uno de sus pulmones.