El mensaje del papa León XIV a hondureños tras visita de obispos

San Pedro Sula. El papa León XIV instó a la población hondureña a asumir un papel activo en la construcción de una cultura de paz, durante una reunión con obispos de Honduras que viajaron al Vaticano para presentar la realidad social y pastoral de las diócesis del país. El pontífice puso especial énfasis en la formación de valores desde el hogar y los centros educativos, como parte de la respuesta a la violencia que afecta a las comunidades.

“Es necesario que cada hondureño se convierta en un educador para la paz”, expresó monseñor Jenry Orlando Ruiz, obispo de Trujillo, al compartir el mensaje del Santo Padre en una entrevista con el programa Estudio 9, de Radio Vaticana y Vatican News. La reunión se celebró como parte de la visita ad limina Apostolorum, una práctica mediante la cual los obispos acuden a Roma para encontrarse con el papa e informarle sobre la situación de las iglesias particulares que tienen bajo su responsabilidad. La delegación hondureña concluyó esta visita el pasado viernes, después de un encuentro con León XIV que se extendió durante dos horas, aunque inicialmente estaba previsto que durara solo una. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse