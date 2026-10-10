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Iglesia Católica de Honduras expresa su solidaridad con Panamá tras terremoto

Los obispos de Honduras se solidarizaron con las familias panameñas afectadas por el sismo de magnitud 7,7 y elevaron oraciones por el bienestar de la población

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 18:18 -
  • Agencia EFE
Iglesia Católica de Honduras expresa su solidaridad con Panamá tras terremoto

Los daños en la iglesia San Atanasio, ocasionados por el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido el viernes 9 en La Villa de Los Santos, Panamá.

Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras. La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) expresó este sábado su solidaridad con el pueblo panameño tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el viernes Panamá , sin registro de víctimas mortales, y manifestó su "cercanía espiritual" con las familias afectadas por el movimiento sísmico.

En un mensaje dirigido al arzobispo metropolitano de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, José Domingo Ulloa, los obispos hondureños aseguraron sus oraciones por el pueblo panameño y sus pastores ante los "momentos difíciles" que atraviesa el país.

"Nos unimos espiritualmente a ustedes, pueblo de Panamá y sus pastores, en estos momentos difíciles que están viviendo, a causa del sismo registrado el día de ayer ", señala la CEH.

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Los obispos hondureños indicaron que elevan sus plegarias a Dios por quienes enfrentan "momentos de dolor y sufrimiento", y manifestaron su "cercanía espiritual, fraterna y solidaria" a las familias que han perdido sus bienes a causa del terremoto.

También expresaron su agradecimiento porque, pese a "la fuerza extraordinaria" del movimiento sísmico, no se habían registrado víctimas mortales.

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá ya unos 239 kilómetros de la capital.

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Los obispos hondureños también expresaron su esperanza de que las personas malditas reciban "oportunamente la atención material, humana y espiritual que necesitan, mediante la solidaridad y la generosidad" de la población.

El mensaje concluye con una invocación a Santa María la Antigua, madre y patrona de Panamá, para que interceda por el pueblo panameño en medio de la emergencia.

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Agencia EFE
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