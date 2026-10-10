Iglesia Católica de Honduras expresa su solidaridad con Panamá tras terremoto

Tegucigalpa, Honduras. La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) expresó este sábado su solidaridad con el pueblo panameño tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el viernes Panamá , sin registro de víctimas mortales, y manifestó su "cercanía espiritual" con las familias afectadas por el movimiento sísmico.

En un mensaje dirigido al arzobispo metropolitano de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, José Domingo Ulloa, los obispos hondureños aseguraron sus oraciones por el pueblo panameño y sus pastores ante los "momentos difíciles" que atraviesa el país.

"Nos unimos espiritualmente a ustedes, pueblo de Panamá y sus pastores, en estos momentos difíciles que están viviendo, a causa del sismo registrado el día de ayer ", señala la CEH.