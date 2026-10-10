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Primera dama de Honduras expresa solidaridad con Panamá tras terremoto

Lissette del Cid expresó su apoyo con Panamá tras el terremoto que dejó 27 heridos leves, unos 300 evacuados y cientos de edificios afectados

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 11:28 -
  • Aneth Flores
Primera dama de Honduras expresa solidaridad con Panamá tras terremoto

Lissette del Cid, primera dama de Honduras, envió un mensaje de apoyo a Maricel Cohen de Mulino, primera dama de Panamá.

Tegucigalpa, Honduras. Lissette del Cid, primera dama de Honduras, expresó este sábado su solidaridad con el pueblo panameño tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió ese país y dejó decenas de personas con lesiones leves, cientos de evacuados y daños en viviendas, escuelas y edificios públicos.

A través de su cuenta de X, la esposa del presidente hondureño, Nasry Asfura, envió un mensaje de apoyo a Maricel Cohen de Mulino, primera dama de Panamá, y a las familias afectadas por el movimiento telúrico.

“Querida Primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, mis oraciones están con ustedes, le pido a Dios que proteja a cada persona y brinde fortaleza, consuelo y esperanza a las familias afectadas. ¡Honduras abraza a Panamá con amor y solidaridad!”, escribió.

Nasry Asfura envía mensaje de solidaridad a Panamá tras terremoto

El pronunciamiento se produjo después del fuerte sismo que afectó distintas provincias panameñas y provocó daños en infraestructuras residenciales, centros educativos, hospitales, iglesias y carreteras.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, también manifestó su solidaridad con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, ante las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

Daños y víctimas en Panamá

De acuerdo con el último balance de las autoridades panameñas, el desastre dejó al menos 27 personas con heridas leves y alrededor de 300 evacuados. Además, más de 400 edificaciones resultaron afectadas, entre ellas 142 viviendas y 188 centros escolares. Hasta el momento del reporte, no se habían registrado víctimas mortales.

Terremoto en Panamá deja más de 400 edificios dañados y 27 personas heridas

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (SINAPROC) informó que las evaluaciones iniciales identificaron daños en viviendas, centros educativos, instalaciones sanitarias, edificios gubernamentales, iglesias, puentes y carreteras de diferentes regiones.

Panamá registra más de 100 réplicas tras terremoto de magnitud 7,7

El terremoto tuvo su epicentro cerca de Tonosí, en el suroeste de Panamá. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó una magnitud de 7,7, mientras que el Instituto de Geociencias de Panamá estimó el movimiento en 7,5. Tras el sismo, continuaron registrándose réplicas.

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Aneth Flores
Aneth Flores
Periodista

Licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde 2024, redacta para la edición web de LA PRENSA, con experiencia en la cobertura de noticias nacionales, internacionales y sucesos.

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