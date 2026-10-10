Primera dama de Honduras expresa solidaridad con Panamá tras terremoto

Tegucigalpa, Honduras. Lissette del Cid, primera dama de Honduras, expresó este sábado su solidaridad con el pueblo panameño tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió ese país y dejó decenas de personas con lesiones leves, cientos de evacuados y daños en viviendas, escuelas y edificios públicos. A través de su cuenta de X, la esposa del presidente hondureño, Nasry Asfura, envió un mensaje de apoyo a Maricel Cohen de Mulino, primera dama de Panamá, y a las familias afectadas por el movimiento telúrico.

Querida Primera Dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, @mulinomaricel , mis oraciones están con ustedes, le pido a Dios que proteja a cada persona y brinde fortaleza, consuelo y esperanza a las familias afectadas.¡Honduras abraza a Panamá con amor y solidaridad! 🙏🏻🇭🇳🤝🇵🇦 — Primera Dama de Honduras (@lissetteasfura) October 10, 2026

“Querida Primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, mis oraciones están con ustedes, le pido a Dios que proteja a cada persona y brinde fortaleza, consuelo y esperanza a las familias afectadas. ¡Honduras abraza a Panamá con amor y solidaridad!”, escribió.

El pronunciamiento se produjo después del fuerte sismo que afectó distintas provincias panameñas y provocó daños en infraestructuras residenciales, centros educativos, hospitales, iglesias y carreteras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, también manifestó su solidaridad con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, ante las afectaciones ocasionadas por el terremoto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Daños y víctimas en Panamá

De acuerdo con el último balance de las autoridades panameñas, el desastre dejó al menos 27 personas con heridas leves y alrededor de 300 evacuados. Además, más de 400 edificaciones resultaron afectadas, entre ellas 142 viviendas y 188 centros escolares. Hasta el momento del reporte, no se habían registrado víctimas mortales.

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (SINAPROC) informó que las evaluaciones iniciales identificaron daños en viviendas, centros educativos, instalaciones sanitarias, edificios gubernamentales, iglesias, puentes y carreteras de diferentes regiones.