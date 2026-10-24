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Trump y la primera dama votan de manera anticipada en Palm Beach para las elecciones

Trump aseguró a los medios que todo estaba bien mientras entraba en las instalaciones.

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 14:21 -
  • Agencia EFE
Trump y la primera dama votan de manera anticipada en Palm Beach para las elecciones

El presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, votaron este sábado en la oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach.

Washington, Estados.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, votaron este sábado en la oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach, Miami, para las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Trump aseguró a los medios que todo estaba bien mientras entraba en las instalaciones.

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El presidente había pedido horas antes a los ciudadanos de Florida y Michigan que acudieran a las urnas para votar de manera anticipada en los comicios.

"La votación anticipada presencial ya está en marcha en el gran estado de Florida. Si tiene una papeleta para votar por correo, entréguela de inmediato; de lo contrario, vaya a votar a los centros de votación ahora mismo!", escribió en su cuenta de la red Truth Social, donde a continuación envió otro mensaje idéntico pero refiriéndose al estado de Michigan. EFE

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