Congreso autoriza gestionar fondos para sanear la colonia Céleo González

San Pedro Sula, Honduras. Los habitantes de la colonia Céleo González, en San Pedro Sula, recibieron el respaldo del Congreso Nacional para gestionar recursos destinados a desarrollar un proyecto de rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de esa comunidad.

La decisión se produjo durante la jornada del Congreso Nacional en tu Ciudad, desarrollada el martes 10 de noviembre en San Pedro Sula, donde los diputados recibieron a representantes de los vecinos de ese sector, quienes desde hace varios años enfrentan problemas con los servicios de agua potable y aguas residuales.

De acuerdo con lo informado por el presidente de Legislativo, Tomás Zambrano, el Congreso aprobó por mayoría de votos, en su único debate, el artículo 2 de la iniciativa, que autoriza al Poder Ejecutivo a buscar financiamiento para ejecutar los proyectos que necesita la colonia.

La gestión contempla la búsqueda de fondos nacionales y recursos externos mediante organismos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras. instituciones.