Congreso autoriza gestionar fondos para sanear la colonia Céleo González

San Pedro Sula, Honduras. Los habitantes de la colonia Céleo González, en San Pedro Sula, recibieron el respaldo del Congreso Nacional para gestionar recursos destinados a desarrollar un proyecto de rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de esa comunidad.
La decisión se produjo durante la jornada del Congreso Nacional en tu Ciudad, desarrollada el martes 10 de noviembre en San Pedro Sula, donde los diputados recibieron a representantes de los vecinos de ese sector, quienes desde hace varios años enfrentan problemas con los servicios de agua potable y aguas residuales.
De acuerdo con lo informado por el presidente de Legislativo, Tomás Zambrano, el Congreso aprobó por mayoría de votos, en su único debate, el artículo 2 de la iniciativa, que autoriza al Poder Ejecutivo a buscar financiamiento para ejecutar los proyectos que necesita la colonia.
La gestión contempla la búsqueda de fondos nacionales y recursos externos mediante organismos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras. instituciones.
El Gobierno será el encargado de gestionar el financiamiento y dar seguimiento a las solicitudes ante los organismos correspondientes.
La autorización representa un paso en las gestiones que realizan los pobladores para atender una problemática que, según han denunciado, se agravó después del paso de las tormentas tropicales Eta y Iota.
Mientras se desarrollaba la sesión legislativa, habitantes de la colonia Céleo González se concentraron en las afueras del Gimnasio Municipal para pedir a los diputados que respaldaran la iniciativa presentada por el diputado Carlos Umaña.
El patronato Pro-Mejoramiento de la colonia había solicitado públicamente la aprobación de un proyecto de ley para rehabilitar el alcantarillado sanitario y el sistema de agua potable, debido a los problemas que afectan a las familias del sector.
Los pobladores han señalado que las aguas residuales provocan malos olores y complicaciones, principalmente durante la temporada de lluvias. Aunque Copeco ha brindado asistencia, consideran necesario ejecutar obras que permitan resolver de manera permanente el colapso de los sistemas sanitarios.