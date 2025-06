Rector de Unah pide acciones tras ola de asaltos a estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.

Estudiantes y empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, denunciaron ser víctimas constantes de asaltos cuando se trasladan hacia los campus universitarios.

"Me apuntaron a la cabeza con un arma y me robaron el celular cuando me dirigía a recibir mi primera clase en la universidad", denunció, visiblemente afectada, una estudiante de la Unah-Cortés.