Estudiantes de la Unah Campus Cortés denuncian constantes asaltos en el transporte público

San Pedro Sula, Honduras.

Las voces de los estudiantes se suman al clamor institucional, Lilian Torres, estudiante universitaria, manifestó su frustración ante la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades.

“Aquí en la zona norte también sufrimos, no es justo que pongamos en riesgo nuestras vidas solo por querer estudiar, cada vez que salgo de casa no sé si voy a volver con bien, necesitamos presencia policial real”, expresó con indignación.

Por su parte, Antonio Madrid, estudiante de Ingeniería, relató que, “años atrás vi cómo una compañera fue baleada en un asalto dentro del bus, desde entonces, cada vez que me subo a una unidad, me encomiendo a Dios, no tenemos otro medio para llegar a la universidad, no pedimos privilegios, solo que nos garanticen lo más básico: el derecho a la seguridad”.